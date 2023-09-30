Дивіться відео найкращих моментів матчу Бундесліги, що відбувся 29 вересня 2023 року, 21:30.
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30 вересня 2023, 00:45
Боруссія Дортмунд у напруженому матчі обіграла Гоффенгайм.
Гості відправили три м'ячі у ворота господарів, а Гоффенгайм зумів відповісти лише одним влучним ударом.
Огляд матчу:
Гоффенгайм – Боруссія Дортмунд 1:3
Голи: Крамарич 25 (пенальті) – Фюллькруг 18, Ройс 45+3, Р'єрсон 90+5.
Гоффенгайм: Бауманн – Кабак, Брукс (Бішоф, 84), Фогт – Бебу, Премель (Беріша, 68), Гріллич, Штах, Сков (Бюльтер, 68) – Крамарич (Беккер, 87), Баєр.
Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Бенсебаїні — Нмеча (Джан, 69), Озджан — Брандт (Адеємі, 64), Ройс (Вольф, 80), Мален (Зюле, 80) — Фюлкруг (Аллер, 80).
Попередження: Брукс 44, Фогт 61, Кабак 85 – Гуммельс 23, Нмеча 60, Бенсебаїні 67.
Вилучення: Бенсебаїні 71.