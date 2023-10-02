Німеччина

Клуб хотів запросити наставника.

Рауль Гонсалес відмовився очолити Шальке - повідомляє журналіст Патрік Бергер.

Тренер хоче продовжити працю у Реалі Кастілья, який він очолює з літа 2019 року.

Гельзенкірхенський колектив минулої кампанії вилетів із Бундесліги, а також на завершення попереднього місяця звільнив головного коуча Томаса Рейса за невдалі результаті команди, котра наразі посідає лише 16 місце у другому дивізіоні.

В десятих роках футболіст виступав у складі німецького клубу та допоміг їй виграти Кубок Німеччини та вийти до півфіналу Ліги чемпіонів у 2011 році.