Іспанія

Раніше іспанець відхилив три пропозиції від клубів топ-5 чемпіонатів.

Тренер молодіжної команди мадридського Реала Рауль може очолити Вільярреал, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, керівництво "жовтої субмарини" терміново шукає заміну для нещодавно звільненого Кіке Сетьєна.

Сетьєн був звільнений через незадовільні результати клубу на старті нового сезону — після чотирьох турів Вільярреал набрав лише три очки.

Зазначається, що Реал знає про інтерес до Рауля з боку Вільярреала, проте сам фахівець поки що не прийняв рішення про своє майбутнє. До цього він відхилив пропозиції від Айнтрахта, Лідса та Еспаньола.

Додамо, що незабаром Вільярреал має стартувати в Лізі Європи, де "жовта субмарина" зіграє проти Панатінаїкоса, Ренна та Маккабі Хайфи.