Німеччина

Нова угода з 19-річним футболістом розрахована до літа 2028 року.

Дортмундська Боруссія на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з вінгером Джеймі Байно-Гіттенсом.

Нова угода з 19-річним англійцем розрахована до літа 2028 року.

Нагадаємо, Байно-Гіттенс приєднався до "джмелів" навесні 2020 року, перейшовши з Манчестер Сіті на правах вільного агента.

Цього сезону Джеймі провів три матчі, в яких відіграв на полі 86 хвилин.