Німеччина

Лівим захисником цікавляться у мадридському Реалі.

Мюнхенська Баварія хоче продовжити дію угоди із канадцем Альфонсо Девісом, повідомляє Bayern & Germany, посилаючись на журналіста німецького порталу SPORT1 Керрі Гау.

Нове керівництво мюнхенців має переконати агента захисника Ніка Гаузе конкретним спортивним та економічним планом. Баварія має перевагу у тому, що Марко Неппе, який брав участь у початкових переговорах разом із Саліхаміджичем, підтримує хороші стосунки із Гаузе.

Наразі переговори на паузі. 22-річним гравцем цікавиться мадридський Реал, який розглядає 2024 рік гарним моментом для серйозної спроби підписати Девіса. Діючий контракт канадця розрахований до кінця червня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що "вершкові" вже розпочали переговори щодо гравця, а австрієць Алаба виступає у ролі посередника. У Мюнхені ж побоюються того, що Реал може переманити захисника.