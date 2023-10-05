Німеччина

Цікава думка від екс-футболіста багатьох європейських клубів з топ-чемпіонатів.

Мірослав Клозе поділився думками щодо сучасного футболу та відношенню футболістів до нього - повідомляє ресурс Football Tweet.

"Я сказав, що припиняю грати у футбол, тому що я його більше не впізнавав. Сьогодні молоді гравці думають про інші речі. У дитинстві я думав лише про те, щоб тренуватися та стати кимось у цьому виді спорту, який я завжди любив. У Лаціо та в національної збірної, після кожного тренування я ставив себе у ванну, наповнену льодом, щоб уникнути травм. Але молоді гравці в команді систематично відмовлялися.

Коли вони бачили, як я збираю мішки з м’ячами, щоб прибрати їх на завершення тренування, вони сказали мені: "Але хто тобі наказує це робити?". У той момент я сказав собі: "Тобі 20 років, і ти не можеш допомогти 60-річному робітнику?".

Їм більше важливо, чи підходять їхні бутси до шкарпеток. Ось чому я сказав зупинитися.

Футболу, якого я знав, більше не існує. Сучасні молоді гравці думають насамперед про машини, контракти зі своїми спонсорами та їхні нові черевики. Тільки після всіх цих речей приходить футбол. Для них головне – імідж. Тоді як для мене все, що мало значення, — це футбол у чистому вигляді" — сказав він.

Мірослав завершив кар'єру у 2016 році, окрім того, має статус найкращого бомбардира на мундіалях.