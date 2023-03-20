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Німецький фахівець залишився без роботи.

Найкращий бомбардир в історії чемпіонатів світу (16 голів) Мірослав Клозе залишився без роботи. Німця звільнено з посади головного тренера австрійського клубу Альтах через вісім місяців після призначення. Про це повідомляється на офіційному сайті австрійського клубу.

Також буде звільнений асистент тренера Славен Скеледжич, який прийшов в Альтах разом з Клозе влітку 2022 року.

"Під час аналізу ми прийшли до рішення, що команді потрібен новий імпульс для досягнення нашої мети залишитись у лізі, якій підпорядковано все інше. Мирослава має всі передумови, щоб досягти великих успіхів як тренера. Хочу висловити подяку Мирославу за співпрацю, в якій інтереси клубу завжди були у центрі уваги", — заявив спортивний директор клубу Георг Фештетіч.

Альтах знаходиться на останньому в австрійській Бундеслізі, набравши 17 очок у 22 матчах.