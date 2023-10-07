Важка ситуація з травмами у "ротен".
Жером Боатенг, Getty Images
07 жовтня 2023, 16:20
У мюнхенській Баварії
пояснили своє рішення не підписувати контракт з центральним захисником Жеромом Боатенгом
, який останнім часом тренувався із командою. Про це йдеться у заяві на офіційному сайті клубу
.
"Майже два тижні тому, всі чотири центральні захисники основного складу Баварії не змогли зіграти у кубковому поєдинку з Пройссен Мюнстер через пошкодження. Через це, Жерома Боатенга, який є вільним агентом, запросили приєднатися до тренувань у Баварії. Тим часом, Дайот Упамекано та Кім Мін-Дже повернулися в гру, не відчуваючи болю, а Маттейс де Лігт перебуває на шляху до відновлення, а це означає, що кадрова ситуація у центрі захисту покращилася.
Зважаючи на всі обставини, Баварія вирішила не підписувати контракт з Жеромом Боатенгом. Водночас, як видатному колишньому футболісту, Жерому дали можливість продовжувати підтримувати свою фізичну форму у колективі. Жером Боатенг прибув у добрих фізичних кондиціях"