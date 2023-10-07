Німецький голкіпер відновився після травми.
Мануель Ноєр, getty images
07 жовтня 2023, 11:30
Голкіпер Баварії Мануель Ноєр вже повернувся в загальну групу та планує провести матч проти Майнца в рамках восьмого туру, повідомляє Bayern & Germany.
Гра з "карнавальниками" відбудеться вже після міжнародної паузи — 21 жовтня.
Зазначимо, що востаннє німецький голкіпер виходив на поле у складі національної збірної на чемпіонаті світу в Катарі, а після цього зламав ногу під час катання на лижах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія хоче підписати нові контракти з Ноєром та Ульрайхом.