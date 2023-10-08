Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Getty Images
08 жовтня 2023, 22:59
У рамках сьомого туру німецької Бундесліги Айнтрахт у своєму полі приймав Гайденгайм.
Господарі відправили два голи у ворота гостей та набрали три очки.
Айнтрахт - Гайденгайм 2:0
Голи: Ларссон, 39, Кнауфф, 72.
Айнтрахт: Трапп – Тута, Кох, Пачо – Бута, Ларссон (Хасебе, 90), Схірі, Макс (Нкунку, 78) – Шаїбі (Смолчич, 90), Мармуш (Феррі, 67) – Нганкам (Кнауфф, 67).
Гайденгайм: Мюллер – Траоре, Майнка, Зірслебен, Ференбах – Мелоуні, Тоєркауф (Бек, 58, Пік, 85) – Дінкчі, Пірінгер (Доведан, 46), Бесте (Шеппнер, 79) – Кляйндінст (Томалла, 78).
Попередження: Нганкам (11), Бесте (23), Мюллер (28), Майнка (46), Макс (65).