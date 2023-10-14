Німеччина

Тренер прокоментував наступні товариські поєдинки Німеччини.

Томас Тухель прокоментував товариські поєдинки збірної Німеччини у рамках підготовки до Євро-2024 - цитує AS.

"Не знаю, чи є сенс грати проти Мексики та США перед чемпіонатом Європи. Я також не знаю, чи хтось зможе мені це пояснити.

Наші гравці повертаються 19 жовтня і наступного дня летять до Майнца, потім на них очікує новий переліт до Стамбула на поєдинок Ліги чемпіонів. Вони доводять гравців до межі. Жоден тренер на такому рівні не скаже вам іншого. Ніхто не питає нас перед ухваленням подібних рішень. Вони добре знають нашу думку і не хочуть її чути".

Юліан Нагельсманн відповів візаві: "Закордонні збори завжди добре впливають на командну атмосферу. Ви проводите разом багато часу, протягом якого можна багато поговорити і краще пізнати один одного. Потрібно скористатися цим часом та чудово його провести. Проте я також розумію і критику стосовно подібних міжнародних поєдинків".

Збірна Німеччини зіграє зі США та Мексикою 14 та 18 жовтня, початок о 22:00 і 03:00.