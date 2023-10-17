Німеччина

Півзахисник Баварії цікавить інші топ-клуби.

Джамал Мусіала проводить вже не перший потужний сезон у складі Баварії, тому не дивно, що він привернув увагу ряду інших клубів.

Як повідомляє видання SportBild, талановитий півзахисник входить в список інтересів Ліверпуля та мадридського Реала.

Стверджується, що мерсисайдці хочуть підписати не тільки Лероя Сане, но й підсилити центрально зону Мусіалою. Реал, своєю чергою, шукає людину в пару до Джуда Беллінгема.

В цьому сезоні Джамал провів вісім матчів на клубному рівні, в яких відзначився голом та двома результативними передачами.