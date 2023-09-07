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Півзахисник не допоможе своїй команді.

Збірна Німеччини продовжує підготовку до відбіркових матчів до фінальної частини чемпіонату Європи-2024 року.

Джамал Мусіала не допоможе своїй команді у зустрічах проти Японії та Франції через пошкодження, повідомляє офіційний сайт Баварії.

У 20-річного півзахисника вже 23 поєдинки у складі національної команди, в яких він відзначився голом та трьома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Томаса Мюллера викликали до збірної Німеччини замість травмованого Фюллькруга.