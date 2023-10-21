Цікавий статистичний показник.
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21 жовтня 2023, 19:22
У рамках восьмого туру німецької Бундесліги між собою зустрічалися Гоффенгайм та Айнтрахт Франкфурт (1:3).
На третій хвилині гри воротар Гоффенгайма Олівер Бауман асистував Максиміліану Баєру, а через вісім хвилин асистом на Омара Мармуша відзначився вже голкіпер Айнтрахту Єнс Граль.
Як повідомляє твіттер OptaFranz, обидва воротарі взяли участь у голах команд у матчі Бундесліги вперше з моменту початку збору статистики (з сезону-2004/05).
Раніше повідомлялося про рекорд Бундесліги, встановлений нападником Штутгарта.