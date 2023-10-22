Німеччина

Завершився останній поєдинок 8-го туру чемпіонату Німеччини.

У рамках останнього матчу восьмого туру німецької Бундесліги Гайденгайм приймав Аугсбург на Фойт-Арені.

Господарі поля вже до 20-ї хвилини вели 2:0, але ще у першому таймі матчі Аугсбург встиг здійснити камбек. У другій половині зустрічі гості двічі збільшували свою перевагу, у підсумку заробивши 3 очки у дебютному матчі їхнього нового головного тренера.

Завядки цій перемозі Аугсбург обійшов Гайденгайм у турнірній таблиці Бундесліги і тепер посідає 10-те місце.

Гайденгайм — Аугсбург 2:5

Голи: Кляйндінст, 17, Бесте, 18 — Тіц, 29, Педерсен, 41, Демірович, 42, Удуохай, 64, Реджбечай, 87 (пен.)

Попередження: Кляйндінст, 31, Бек, 52, Зірслебен, 90+3 — Педерсен, 45+2, Бауер, 83

Гайденгайм: Мюллер — Траоре (Буш, 71), Майнка, Зірслебен, Форенбах — Дінкчі (Пік, 82), Мелоні, Бек (Зесса, 55), Томалла (Пірінгер, 71), Бесте — Кляйндінст (Шіммер, 71)

Аугсбург: Дамен — Гумни, Гоувелееув, Удуохай, Педерсен — Єнсен (Енгельс, 70), Дорш (Брайтгаупт, 80), Реджбечай, Демірович — Міхель (Яго, 64), Тіц (Бауер, 80)

Нагадаємо, нещодавно Аугсбург оголосив про призначення 53-річного данця Єсса Торупа головним тренером.