Німеччина

Футболіст поділився думками щодо виступів у Дортмунді.

Емре Джан прокоментував свою нинішню форму та відповів на критику після матчу із Вердером.

"Я бачу це трохи інакше, ніж ЗМІ. Думаю, я провів гарні матчі проти Уніону та Мілану.

У мене немає спада форми, я почуваюся добре. Я в гарній формі і з нетерпінням чекаю наступних кількох тижнів".

Нинішній сезон він проводить в якості капітана Боруссії Дортмунд, провів 11 матчів та зробив 3 результативних дії.