Футболіст поділився думками щодо виступів у Дортмунді.
Емре Джан - Getty Images
23 жовтня 2023, 15:36
Емре Джан прокоментував свою нинішню форму та відповів на критику після матчу із Вердером.
"Я бачу це трохи інакше, ніж ЗМІ. Думаю, я провів гарні матчі проти Уніону та Мілану.
У мене немає спада форми, я почуваюся добре. Я в гарній формі і з нетерпінням чекаю наступних кількох тижнів".
Нинішній сезон він проводить в якості капітана Боруссії Дортмунд, провів 11 матчів та зробив 3 результативних дії.