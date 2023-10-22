Німецький футболіст виграв вже 323 матчі у першості своєї країни.
Томас Мюллер, Getty Images
22 жовтня 2023, 14:16
У поєдинку восьмого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія здобула перемогу над Майнцом (3:1).
У цьому поєдинку взяв участь нападник мюнхенців Томас Мюллер.
За інформацією OptaFranz, для 34-річного німця це була 323 перемога у матчах чемпіонату Німеччини і це новий рекорд Бундесліги. Мюллер відіграв 449 матчів.
Раніше рекорд належав ще одному гравцю Баварії — воротареві Мануелю Ноєру, який має 322 перемоги за 478 поєдинків.
Нинішнього сезону Томас провів дев'ять матчів, у яких віддав три гольові передачі.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Майнц — Баварія.