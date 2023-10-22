Німеччина

Німецький футболіст виграв вже 323 матчі у першості своєї країни.

У поєдинку восьмого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія здобула перемогу над Майнцом (3:1).

У цьому поєдинку взяв участь нападник мюнхенців Томас Мюллер.

За інформацією OptaFranz, для 34-річного німця це була 323 перемога у матчах чемпіонату Німеччини і це новий рекорд Бундесліги. Мюллер відіграв 449 матчів.

Раніше рекорд належав ще одному гравцю Баварії — воротареві Мануелю Ноєру, який має 322 перемоги за 478 поєдинків.

Нинішнього сезону Томас провів дев'ять матчів, у яких віддав три гольові передачі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Майнц — Баварія.