Німеччина

Універсальний гравець не допоможе мюнхенцям у наступних турах.

Німецький опорний півзахисник мюнхенської Баварії Йосуа Кімміх дискваліфікований на два матчі Бундесліги через пряме вилучення у поєдинку з Дармштадтом, передає офіційний сайт клубу.

Баварія — Дармштадт 8:0 Відео голів та огляд матчу 28.10.2023

Футбольна асоціація Німеччини оголосила про те, що 28-річний гравець пропустить не тільки виїзну гру проти дортмундської Боруссії (10 тур, 4 листопада), але і домашню проти Гайденгайма (11 тур, 11 листопада).

У мюнхенському клубі зазначили, що Кімміх зможе зіграти у поєдинку 1/16 фіналу Кубка Німеччини проти Саарбрюкена, який має відбутися завтра, 1 листопада.

Нагадаємо, цими вихідними Баварія розтрощила Дармштадт у матчі з трьома вилученнями.