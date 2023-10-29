Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 28 жовтня 2023 року, 16:30.

У поєдинку дев'ятого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія на своєму полі знищила Дармштадт (8:0).

У складі команди Томаса Тухеля оформленим хет-триком відзначився Гаррі Кейн, а Лерой Сане та Джамал Мусіала оформили дублі. Ще один м'яч, який зміцнив успіх мюнхенців, був забитий Томасом Мюллером.

Також зазначимо, що в матчі було відразу три вилучення — господарі поля на четвертій хвилині втратили Йосуа Кімміха, а у складі гостей по ходу першого тайму пішли Клаус Гжасула та Матей Магліца.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Баварія — Дармштадт у 9 турі німецької Бундесліги-2023/24:

Баварія – Дармштадт 8:0

Голи: Кейн, 51, 69, 88, Сане, 56, 64, Мусіала, 60, 76, Мюллер, 71.

Баварія: Ноєр, Девіс (Креціг, 66), Кім Мін Чже, де Лігт (Павлович, 77), Мазрауї, Кімміх, Лаймер (Тель, 77), Сане, Мусіала (Шупо-Мотінг, 77), Коман (Мюллер, 65), Кейн.

Дармштадт: Шуєн, Магліца, Кларер (Ішервуд, 72), Гжасула, Мелем (Франьїч, 62), Бадер, Нюрнбергер, Шнельгардт (Гонзак, 46), Кемпе (Карич, 62), Скарке, Пфайффер (Ціммерман, 45+2).

Попередження: Де Лігт — Бадер, Нюрнбергер.

Вилучення: Кімміх, 4 — Гжасула, 21, Магліца, 41.