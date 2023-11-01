Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Німеччини, що відбувся 1 листопада 2023 року, 19:00.

У рамках 1/16 фіналу Кубка Німеччини дортмундська Боруссія здобула мінімальну перемогу над Гоффенгаймом та пробилася до наступної стадії турніру.

Головним героєм цієї зустрічі став атакующий півзахисник "джмелів" Марко Ройс, який оформив на свій рахунок єдиний забитий м'яч у цьому протистоянні.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — Гоффенгайм в 1/16 фіналу Кубка Німеччини-2023/24:

Боруссія Дортмунд — Гоффенгайм 1:0

Гол: Ройс, 43

Вилучення: Кабак, 90+4 (Гоффенгайм)