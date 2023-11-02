Німеччина

Форвард Баварії прокоментував виліт із Кубка Німеччини.

Мюнхенська Баварія напередодні зазнала сенсаційної поразки від команди з Третьої Бундесліги, Саарбрюкена, за підсумком чого залишила кубкові змагання вже на етапі 1/16 фіналу.

Саарбрюкен — Баварія 2:1 Відео голів та огляд матчу Кубка Німеччини

Після завершення гри нападник чинних чемпіонів Німеччини Томас Мюллер прокоментував виступ власної команди цього вечору.

"Ми говорили про ситуацію з уболівальниками, коли команда не підійшла після матчу подякувати їм за підтримку, у роздягальні. Це питання поваги — подякувати людям, які подолали сотні кілометрів, щоб підтримати нас. Такого більше не повториться.

Ми домінували в другому таймі, але не використали свої нагоди. Це не було випадком недбалості з нашого боку, але ми все одно не повинні були дозволяти їм мати такі шанси забивати голи.

Можливо, ми були занадто задоволені рахунком 1:0 і дозволили Саарбрюккену зрівняти рахунок, але ми не хочемо стогнати, а повинні привітати Саарбрюккен з перемогою.

Можливо, der Klassiker — це ідеальний момент для того, щоб

усе виправити! ", — заявив німецький виконавець.

Наступний матч мюнхенська Баварія проведе в гостях проти дортмундської Боруссії в рамках чемпіонату.