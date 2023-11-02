Німеччина

Нідерландський захисник отримав пошкодження.

Захисник Баварії Маттейс де Лігт отримав пошкодження під час кубкового матчу проти Саарбрюкена (1:2). Голландець був замінений на 25 хвилині.

За інформацією Bild, у де Лігта виявлено пошкодження зв'язки коліна. Він не зможе грати від 4 до 6 тижнів.

В поточному сезоні 24-річний захисник зіграв 10 матчів у всіх турнірах та забив 1 гол.

Нагадаємо, на початку жовтня Баварія підписала професійний контракт з талановитим вихованцем.