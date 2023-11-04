Німеччина

Німецький тренер за словом в кишеню не лізе.

Головний тренер мюнхенської Баварії Томас Тухель різко відповів на критику з боку колишніх гравців "ротен" Лотара Матеуса та Дитмара Хаманна. Його слова наводить сайт merkur.de.

"Я не бачу, щоб вони розвивалися.

Діді (Дитмар Хаманн ред.) трохи розпустився. Але мені здається, що це не настільки важливо для нас, щоб дбати про це, реагувати чи дозволяти цьому дратувати нас.

Звісно, ​​критика неминуча. До Баварії приходять для того, щоб перемагати. Я приймаю поразки на свій рахунок. Але ми маємо бути єдиними і продовжувати роботу", — сказав головний тренер "рекордмайстер".