Німеччина

Мюнхенці шукають нового опорника.

Іспанський опорний півзахисник Реала Сосьєдада Мартін Субіменді зацікавив мюнхенську Баварію, яка шукає нового гравця на цю позицію, повідомляє Bayern & Germany, посилаючись на журналістів SPORT BILD Тобі Альтшеффля та Крістіана Фалька.

Спортивний директор мюнхенців Крістоф Фройнд і його скаутська команда інтенсивно досліджують ринок, щоб відшукати нового опорного півзахисника. Вони визначили 24-річного Субіменді як нову ціль у списку.

Раніше повідомлялося, що у разі підписання гравця на цю позицію головний тренер Баварії Томас Тухель може розглянути переведення Йосуа Кімміха на позицію правого захисника.

У цьому сезоні Субіменді встиг взяти участь у 16 матчах Сосьєдада у всіх турнірах і відзначився 1 голом та 1 асистом. Його контракт з клубом розрахований до липня 2027 року. Портал transfermarkt оцінює іспанця у 40 мільйонів євро.