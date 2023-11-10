Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Боруссія Менхенгладбах - Вольфсбург - Getty Images
10 листопада 2023, 23:36
Боруссія Менхенгладбах вдома розгромив Вольфсбург. Колектив Херардо Сеоане забив двічі в кожному з таймів.
Боруссія Менхенгладбах знаходиться на 9-му місці. Вольфсбург на 10 сходинці.
Боруссія Менхенгладбах — Вольфсбург — 4:0
Голи: Чванчара, 16, Райтц, 42, Онора, 64, Плеа, 71
Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Скаллі, Ельведі, Вебер (К'яродія, 83), Нец — Райтц, Вайгль — Онора, Коне (Крамер, 77), Плеа (Нгуму, 83) — Чванчара (Нойгаус, 77)
Вольфсбург: Кастельс — Мехле, Борнаув, Цезігер, Рожеріу (Козза, 46) — Паредес (Черни, 67), Вранкс, Арнольд, Камінський (Баку, 55) — Томаш (Маєр, 54), Вінд
Попередження: Ельведі — Арнольд, Вранкс, Козза