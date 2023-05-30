Німеччина

Угода канадського вінгбека закінчується влітку 2025 року, тоді як оточення гравця хоче прийняти позицію очікування як мінімум до 2024 року.

Напередодні з'явилася інформація про те, що мюнхенська Баварія визначила своєю пріоритетною метою на найближче майбутнє продовження контракту з лівим захисником атакуючого плану Альфонсо Девісом, оскільки його нинішня угода закінчується вже влітку 2025 року.

Втім, агент 22-річного канадця Недал Хуосе заявив, що через низку невизначеностей у стані "червоних" він зі своїм клієнтом не мають наміру обговорювати новий контракт із мюнхенцями як мінімум до 2024 року.

"Здається, що зараз занадто багато нестабільності та невизначеності щодо подальшого напрямку руху Баварії.

Можливо, буде краще, якщо ми почекаємо до 2024 року і подивимось, як розвиватимуться справи з клубом, перш ніж перейти до обговорення нового контракту", — цитує слова агента канадського гравця журналіст Фабріціо Романо.

Цього сезону Альфонсо Девіс провів на клубному рівні 38 поєдинків, у яких він забив три голи і віддав вісім результативних передач.

Нагадаємо, раніше мюнхенська Баварія офіційно оголосила про звільнення Олівера Кана та Хасана Саліхаміджича з посад генерального та спортивного директорів клубу.