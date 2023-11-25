Німеччина

Німець грає без замін.

В рамках 12-го туру німецької Бундесліги, мюнхенська Баварія на виїзді мінімально перемогла Кельн (1:0). Гра запам'яталася тим фактом, що головний тренер "ротен" Томас Тухель не зробив жодної заміни у цьому матчі. Німецький фахівець дав свій коментар стосовно цієї події.

"Вийшло трохи невдало. Це сталося не тому, що я не довіряю запасним, а тому, що ми добре грали. Ми дуже добре контролювали гру.

Шупо чудово грав із Кейном. Я все думав, як мені вбудувати у гру Мюллера. Я також думав про те, щоб дати Телю або Геррейру кілька хвилин, але рахунок був таким ненадійним. Я не хотів порушувати ритм.