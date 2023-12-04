"Фармацевти" цього сезону не звикли до втрати очок.
Хабі Алонсо, Getty Images
04 грудня 2023, 17:10
Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо прокоментував нічию з дортмундською Боруссією (1:1) у матчі 13-го туру німецької Бундесліги. Його слова наводить офіційний сайт чемпіонату Німеччини.
"Хороший матч, але, звісно, нам було нелегко після швидко пропущеного голу. Ми дуже старалися, але незважаючи на те, що контролювали гру, у нас майже не було моментів. Ми можемо діяти перед штрафною площею суперника набагато краще.
Після перерви ми внесли корективи до гри і це пішло нам на користь. Думаю, наприкінці хлопці зробили достатньо для перемоги. Нічия – непоганий результат, але він міг бути і кращим", — сказав іспанський фахівець.