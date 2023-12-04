Німеччина

"Фармацевти" цього сезону не звикли до втрати очок.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо прокоментував нічию з дортмундською Боруссією (1:1) у матчі 13-го туру німецької Бундесліги. Його слова наводить офіційний сайт чемпіонату Німеччини.

"Хороший матч, але, звісно, ​​нам було нелегко після швидко пропущеного голу. Ми дуже старалися, але незважаючи на те, що контролювали гру, у нас майже не було моментів. Ми можемо діяти перед штрафною площею суперника набагато краще.

Після перерви ми внесли корективи до гри і це пішло нам на користь. Думаю, наприкінці хлопці зробили достатньо для перемоги. Нічия – непоганий результат, але він міг бути і кращим", — сказав іспанський фахівець.