Німеччина

Організатори змагань висунули шість кандидатів на отримання нагороди.

Міжнародна павза зайняла першу половину листопада, але це не завадило національним першостям після її завершення провести чималу кількість протистоянь.

На цьому тлі організатори німецької Бундесліги після завершення календарного місяця вирішили визначити шістьох кандидатів на отримання звання гравця за останній місяць у місцевому чемпіонаті.

Серед номінантів на престижну винагороду опинились наступні виконавці:

– Алехандро Грімальдо (Баєр) / 4 матчі (Гоффенгайм, Уніон Берлін, Вердер, Боруссія Д), 4 голи + 1 гольова передача;

– Гаррі Кейн (Баварія) / 3 матчі (Боруссія Д, Гайденгайм, Кельн), 6 голів;

– Лерой Сане (Баварія) / 4 матчі (Боруссія Д, Гайденгайм, Кельн), 4 гольові передачі;

– Джеремі Фрімпонг (Баєр) / 4 матчі (Гоффенгайм, Уніон Берлін, Вердер, Боруссія Д), 1 гол;

– Хаві Сімонс (РБ Лейпциг) / 4 матчі (Майнц, Фрайбург, Вольфсбург, Гайденгайм), 1 гол + 1 гольова передача;

– Деніз Ундав (Штутгарт) / 4 матчі (Гайденгайм, Боруссія Д, Айнтрахт, Вердер), 4 голи.

Віддати голос за найбільш гідного, на ваш погляд, гравця можна на сайті партнерів Бундесліги та нижче в цьому матеріалі.

Нагадаємо, що аналогічну відзнаку за серпень залишив за собою нападник леверкузенського Баєра Флоріан Вірц.