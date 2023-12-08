Німеччина

Нідерландський нападник і сам не проти переїзду до Англії.

Дортмундська Боруссія може запропонувати Манчестер Юнайтед угоду щодо Джейдона Санчо, яка включатиме обмін на Доніелла Малена, повідомляє видання SPORT BILD.

Англієць досі може повернутися у Дортмунд. "Жовто-чорні" можуть взяти Санчо в оренду, але зараз також виникла можливість обміняти його на Малена.

Нідерландець залучив нового агента, щоб організувати свій переїзд до Англії. Агентство Майкеля Стівенса (SEG) привело на Олд Траффорд Расмуса Гойлунда, а також опікується інтересами керманича МЮ Еріка тен Гага.

Раніше повідомлялося, що Боруссія готова відпустити Малена за 30 мільйонів євро, скільки свого часу віддала за нього ПСВ. У той же час, Санчо має бути готовий піти на значне скорочення зарплати, оскільки дортмундці не потягнуть його нинішні 350 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

Зазначається, що Санчо тренується "як звір", щоб підтримувати себе у формі та скористатися будь-якою можливістю для переходу у січні. Окрім Боруссії його також пов'язують з Ювентусом, а Маленом цікавиться Ліверпуль.