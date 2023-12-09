Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 9 грудня 2023 року, 16:30.
Getty Images
09 грудня 2023, 19:52
У рамках чотирнадцятого туру німецької Бундесліги франкфуртський Айнтрахт приймав мюнхенську Баварію на Вальдштадіоні.
Господарі несподівано розгромили гостей з рахунком 5:1.
Огляд матчу:
Айнтрахт (Франкфурт) — Баварія 5:1
Голи: Мармуш, 12, Діна-Ебімбе, 31, 50, Ларссон, 36, Кнауфф, 60 — Кімміх, 44
Попередження: Мармуш, 67 — Кім, 24, Сане, 71
Айнтрахт (Франкфурт): Трапп — Тута, Кох, Пачо — Бута (Баум, 89), Ларссон, Діна-Ебімбе (Нкунку, 76), Кнауфф (Гауге, 81) — Гьотце, Шаїбі (Нганкам, 88) — Мармуш (Хасебе, 81)
Баварія: Ноєр — Мазрауї (Лаймер, 46), Упамекано, Кім, Девіс (Геррейру, 46) — Кімміх, Горецка — Коман (Гнабрі, 66, Мусіала, 71), Шупо-Мотінг (Мюллер, 66), Сане — Кейн.