Німеччина

Нідерландський захисник отримав серйозне пошкодження.

Захисник Баварії Маттейс де Лігт отримав пошкодження під час кубкового матчу проти Саарбрюкена (1:2). Голландець був замінений на 25 хвилині.

Після попереднього обстеження були окреслені терміни відновлення - від 4 до 6 тижнів. Але результати обстеження МРТ невтішні.

За даними Bild, в клубі побоюються, що нідерландець пропустить до 8 тижнів.

В поточному сезоні 24-річний захисник зіграв 10 матчів у всіх турнірах та забив 1 гол.

Нагадаємо, на початку жовтня Баварія підписала професійний контракт з талановитим вихованцем.