Нідерландський захисник отримав серйозне пошкодження.
МАТТЕЙС ДЕ ЛІГТ, GETTY IMAGES
03 листопада 2023, 09:55
Захисник Баварії Маттейс де Лігт отримав пошкодження під час кубкового матчу проти Саарбрюкена (1:2). Голландець був замінений на 25 хвилині.
Після попереднього обстеження були окреслені терміни відновлення - від 4 до 6 тижнів. Але результати обстеження МРТ невтішні.
За даними Bild, в клубі побоюються, що нідерландець пропустить до 8 тижнів.
В поточному сезоні 24-річний захисник зіграв 10 матчів у всіх турнірах та забив 1 гол.
Нагадаємо, на початку жовтня Баварія підписала професійний контракт з талановитим вихованцем.