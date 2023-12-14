Німеччина

Один із лідерів "ротен" може піти з команди.

Мюнхенська Баварія наступного літа збирається підписати нового опорного півзахисника.

За інформацією Bild, Йосуа Кімміх може піти з мюнхенської команди влітку 2024 року. Такий варіант реалістичний, оскільки його контракт із Баварією спливає наприкінці сезону 2024/25.

"Рекордмайстер" вже визначилися із заміною для німця – вони збираються підписати опорного півзахисника Реал Сосьєдад та збірної Іспанії Мартіна Субіменді. Зазначається, що у його послугах зацікавлений особисто головний тренер Баварії Томас Тухель.

Діючий контракт баска з клубом діє до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 40 млн. євро.

Цього сезону, Мартін Субіменді зіграв за Реал Сосьєдад 24 матчі, забив три голи та віддав одну результативну передачу.