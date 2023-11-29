Терміни повернення 24-річного нідерландця поки що не вказуються.
Маттейс де Лігт, Getty Images
29 листопада 2023, 19:56
Захисник Баварії Маттейс де Лігт продовжує відновлення після травми. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Наразі 24-річний нідерландець повернувся до індивідуальних тренувань, але попереду у нього досить тривалий процес відновлення, точні терміни якого не вказуються.
Спочатку йшлося про 4-6 тижнів, а потім термін відновлення збільшився до восьми тижнів.
Нагадаємо, Маттейс отримав травму у матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини проти Саарбрюкена. У нього було діагностовано частковий розрив внутрішньої зв'язки коліна.
Цього сезону де Лігт провів 10 поєдинків, у яких забив один гол.