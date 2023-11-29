Німеччина

Терміни повернення 24-річного нідерландця поки що не вказуються.

Захисник Баварії Маттейс де Лігт продовжує відновлення після травми. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Наразі 24-річний нідерландець повернувся до індивідуальних тренувань, але попереду у нього досить тривалий процес відновлення, точні терміни якого не вказуються.

Спочатку йшлося про 4-6 тижнів, а потім термін відновлення збільшився до восьми тижнів.

Нагадаємо, Маттейс отримав травму у матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини проти Саарбрюкена. У нього було діагностовано частковий розрив внутрішньої зв'язки коліна.

Цього сезону де Лігт провів 10 поєдинків, у яких забив один гол.