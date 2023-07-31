Німеччина

Німці підсилили захисну ланку.

Боруссія Менхенгладбах на своєму офіційному сайті повідомила про оренду захисника Лідса Максіміліана Вебера.

Футболіст орендований в англійського клубу на 1 рік. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Вебер може виступати як на лівому фланзі оборони, так і в центрі захисту. В Лідс він перейшов на початку року з РБ Зальцбург. Протягом трьох з половиною років на Red Bull Arena Вебер тричі поспіль вигравав чемпіонат Австрії та кубок Австрії.

У минулому сезоні футболіст провів 19 матчів за Лідс.