Німці підсилили захисну ланку.
Максіміліан Вебер, сайт Боруссії М
31 липня 2023, 18:59
Боруссія Менхенгладбах на своєму офіційному сайті повідомила про оренду захисника Лідса Максіміліана Вебера.
Футболіст орендований в англійського клубу на 1 рік. Фінансові деталі угоди не розголошуються.
Вебер може виступати як на лівому фланзі оборони, так і в центрі захисту. В Лідс він перейшов на початку року з РБ Зальцбург. Протягом трьох з половиною років на Red Bull Arena Вебер тричі поспіль вигравав чемпіонат Австрії та кубок Австрії.
У минулому сезоні футболіст провів 19 матчів за Лідс.