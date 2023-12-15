Німеччина

Гравець побив рекорд Юссуфа Мукоко з Боруссії Дортмунд.

Центральний нападник Баєра Кен Ізекор став наймолодшим німцем, який грав у матчі Ліги Європи чи Кубка УЄФА, повідомляє OptaFranz.

Ізекор дебютував у турнірі у віці 16 років і 204 днів. За цим показником він обійшов нападника Боруссії Дортмунд Юссуфа Мукоко, який вперше з'явився на полі у ЛЄ у віці 17 років і 89 днів.

Зазначимо, що у матчі проти Молде, в якому Баєр здобув розгромну перемогу, Ізекор вийшов на поле на 77-й хвилині.

Окрім поєдинку у Лізі Європи, у цьому сезоні гравець взяв участь у 14 матчах різних молодіжних команд леверкузенців, відзначившись 6 голами і 3 асистами.