Швидше за "биків" це вдавалося зробити лише двом німецьким клубам.
РБ Лейпциг, Opta
17 грудня 2023, 12:17
У рамках п'ятнадцятого туру німецької Бундесліги РБ Лейпциг переміг Гоффенгайм (3:1) на Ред Булл Арені.
За інформацією OptaFranz
, "Бики" забили 500-й гол у німецький Бундеслізі в своїй 253-й грі у турнірі. Швидше за них цього рубежу досягали лише мюнхенська Баварія (231 поєдинок) та Боруссія Менхенгладбах (240 поєдинків).
Наразі, команда Марко Розе посідає третю сходинку турнірної таблиці німецької першості.