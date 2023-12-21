Німеччина

Тренера "козлів" відправлено у відставку.

Кельн на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Штеффена Баумгарта.

Тренера звільнено після низки поганих результатів. Зокрема, в останньому турі команда програла кризовому Уніону з рахунком 0:2. Наразі "козли" перебувають на передостанньому, 17-му, місці. В їхньому активі 10 очок.

"Штеффен Баумгарт очолив Кельн влітку 2021 року. У свій перший рік він і його тренерська команда значно прогресували, клуб навіть пройшов кваліфікацію до Ліги конференцій Європи 2021/22.

На другий рік, сезоні 2022/23, Баумгарт і його команда успішно пробилися до групового етапу Ліги конференцій Європи, здобувши перемогу над Фехерваром, і в чемпіонаті посіли 11-те місце.