У Леверкузені зараз не готові прощатися зі своїми виконавцями.
Сімон Рольфес, Getty Images
23 грудня 2023, 16:50
Неймовірна форма леверкузенського Баєра привернула увагу до їхніх гравців з боку чималої кількості клубів.
Спортивний директор "фармацевтів" Сімон Рольфес висловився щодо потенційних продажів під час зимового трансферного вікна.
"Всі залишаються. Ми не відпустимо жодного гравця взимку", — заявив функціонер клубу, передає видання kicker.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про інтерес до нападника Баєра Боніфаса з боку клубів Серії А, тоді як захисник Інкап'є може опинитися у Ліверпулі.