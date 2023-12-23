Неймовірна форма леверкузенського Баєра привернула увагу до їхніх гравців з боку чималої кількості клубів. 

Спортивний директор "фармацевтів" Сімон Рольфес висловився щодо потенційних продажів під час зимового трансферного вікна.

"Всі залишаються. Ми не відпустимо жодного гравця взимку", — заявив функціонер клубу, передає видання kicker.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про інтерес до нападника Баєра Боніфаса з боку клубів Серії А, тоді як захисник Інкап'є може опинитися у Ліверпулі.