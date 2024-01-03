Німеччина

На потенційний відхід нідерландця може вплинути потенційне повернення Санчо.

Правий вінгер Доніелл Мален може залишити дортмундську Боруссію вже цієї зими, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За даними Романо, січень є конкретною можливістю, оскільки нещодавно 24-річний нідерландець підписав контракт з агентством SEG, яке також представляє інтереси Расмуса Гойлунда з Манчестер Юнайтед, Коді Гакпо з Ліверпуля та Віктора Циганкова з Жирони.

Відхід Малена стане більш імовірним, якщо до Боруссії повернеться Джейдон Санчо. Раніше йшлося про можливість включення нідерландця до угоди щодо англійця.

У цьому сезоні Мален вже взяв участь у 23 матчах дортмундців у всіх турнірах, відзначившись 6 голами і 2 асистами.

Його контракт із Боруссією розраховано до кінця червня 2026 року. Портал transfermarkt оцінює вінгера у 35 мільйонів євро.