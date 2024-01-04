Німеччина

27-річний футболіст не хоче бути запасним у Баварії.

Сірку Гірассі, ймовірно, не залишить Штутгарт цієї зими, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, за певних обставин Серу може розглянути варіант із переходом до Баварії влітку.

Все залежить від зусиль, які докладе мюнхенський клуб. Баварію, як і багато інших клубів, поінформовано про всі деталі потенційної угоди.

Наразі контактів та зустрічей між представниками Гірассі та Баварії немає.

Однак, як зазначається, Гірассі не хоче бути запасним нападником і сидіти за спиною Гаррі Кейна.

Цього сезону 27-річний нападник збірної Гвінеї забив 19 голів у 16 матчах за Штутгарт у всіх турнірах.