Німеччина

Захисник Тоттенгема зацікавив мюнхенців.

Центральний захисник Тоттенгема Ерік Даєр опинився у сфері інтересів Баварії, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Для мюнхенців 29-річний англієць є одним із варіантів підсилення захисної ланки. Потенційний перехід обговорювався ще минулого літа.

Тоттенгем готовий відпустити Даєра, але лише коли підпише нового гравця на його позицію. Баварія ж має невдовзі вирішити, чи хоче зупинитися на варіанті з англійцем.

У цьому сезоні захисник взяв участь всього у 4 матчах "шпор" в АПЛ. Його контракт із клубом втрачає чинність наприкінці цього сезону.