Німеччина

Іспанський фахівець вражає своєю роботою у Леверкузені.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо по закінченню цього сезона може очолити мюнхенську Баварію. Про це повідомляє Relevo

За даними джерела, керівництво мюнхенського клубу вражене роботою, яку іспанський фахівець зробив у Баєрі. Йдеться не лише про результати "фармацевтів", а й методи Алонсо. Також "ротен" хоче скористатися тим, що Карло Анчелотті продовжив свій контракт із Реалом до 2026 року, тому найближчим часом іспанця точно не буде призначено до мадридського клубу.

Зазначається, що керівництво Баварії має сумніви стосовно діючого головного тренера команди Томаса Тухеля. Він втратив довіру деяких босів клубу після поразки в Кубку Німеччини від Саарбрюкена та розгрому від Айнтрахта (1:5) у Бундеслізі.