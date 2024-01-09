Німеччина

Баварія досягла домовленості щодо контракту з Даєром.

Напередодні стало відомо про інтерес мюнхенської Баварії щодо можливості придбання центрального захисника лондонського Тоттенгема Еріка Даєра. Стали відомі фінансові умови майбутнього переходу ще одного гравця "шпор" до лав чемпіона Німеччини. Нагадаємо, що влітку із Лондона в Мюнхен переїхав Гаррі Кейн.

За інформацією інсайдера Флоріана Плеттенберга, керівництво Баварії та Тоттенгема обговорили трансфер, але офіційної пропозиції із мюнхенського офісу ще не надходило.

Баварія заплатить за 29-річного гравця менш як 4 млн євро, контракт буде підписано до 2025 року з можливістю пролонгації ще на рік.

Даєр у поточному сезоні відіграв чотири матчі (199 хвилин).