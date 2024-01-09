Німеччина

Одного з лідерів Баєра невдовзі прооперують через пошкодження.

Центральний нападник Баєра Віктор Боніфас отримав травму під час підготовки до Кубка Африки зі збірною Нігерії.

Боніфас не допоможе своїй національній збірній на турнірі, який стартує 13 січня. Йому довелося достроково повернутися до Німеччини.

МРТ показала, що 23-річний гравець отримав травму паху на тренувальному зборі збірної Нігерії в ОАЕ. Найближчими днями нападника мають прооперувати.

Ймовірно, він зможе повернутися до складу леверкузенського Баєра аж на початку квітня.

У цьому сезоні Боніфас вже взяв участь у 23 матчах "фармацевтів" у всіх турнірах, відзначившись 16 голами і 8 асистами.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Баєр підписав новий контракт з українським нападником Степановим.