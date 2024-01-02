Німеччина 02 січня 2024, 23:54 Лейпциг може придбати Судакова Клуб може підсилитися українським гравцем. Георгій Судаков - Getty Images 02 січня 2024, 23:54 Лейпциг може підписати Георгія Судакова - повідомляє ресурс One Football. Німецький колектив пропонує за півзахисника Шахтаря 25 мільйонів євро. Чемпіон України не планує продавати одного зі своїх лідерів за суму меншу, аніж 35 мільйонів євро, також Георгієм цікавляться Ювентус та Наполі. ТОП-10 трансферів, які можуть підірвати зимовий трансферний ринок Цього сезону він провів 18 матчів в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 1 асист. Люди Георгій Судаков Команди Наполі РБ Лейпциг Ювентус Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте