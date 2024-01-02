Лейпциг може придбати Судакова

Німеччина

Клуб може підсилитися українським гравцем.

Лейпциг може підписати Георгія Судакова - повідомляє ресурс One Football.

Німецький колектив пропонує за півзахисника Шахтаря 25 мільйонів євро.

Чемпіон України не планує продавати одного зі своїх лідерів за суму меншу, аніж 35 мільйонів євро, також Георгієм цікавляться Ювентус та Наполі.

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Цього сезону він провів 18 матчів в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 1 асист.