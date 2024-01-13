Німеччина

Завершилися п'ять поєдинків 17 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках сімнадцятого туру німецької Бундесліги у суботу, 13 січня, відбулися ще п'ять поєдинків.

Гол Паласіоса у компенсований час виїзного матчу проти Аугсбурга приніс леверкузенському Баєру чергові три очки.

Аугсбург — Баєр 0:1

Гол: Паласіос, 90+4

Попередження: Варгас, 18, Ягу, 19, Дорш, 44 — Гофманн, 45+1

Аугсбург: Дамен — Мбабу, Гоувелееув, Удуохай, Ягу — Єнсен (Енгельс, 80), Реджбечай (Гумни, 88), Дорш, Варгас (Маєр, 62) — Тіц (Міхель, 80), Демірович (Бельйо, 80)

Баєр: Градецкі — Станішич, Андріх, Інкап'є — Фрімпонг, Джака, Гофманн, Паласіос, Грімальдо — Гложек (Вірц, 62), Шик

Кельн і Гайденгайм не виявили сильнішого, обмінявшись результативними ударами.

Кельн — Гайденгайм 1:1

Голи: Зельке, 29 — Бек, 55

Попередження: Шабо, 12, Гюберс, 41 — Пірінгер, 16

Кельн: Швебе — Карстенсен, Гюберс, Шабо, Фінграф — Гусейнбашич, Мартель — Тільманн, Кайнц (Діль, 60), Майна (Тіггес, 71) — Зельке (Аліду, 71)

Гайденгайм: К. Мюллер — Буш, Майнка, Гімбер, Ференбах — Дінкчі (Доведан, 83), Мелоні, Тоєркауф (Зесса, 46), Бесте (Пік, 90+1) — Пірінгер (Бек, 46), Кляйндінст (Шиммер, 90+3)

Те саме сталося і у матчі Майнца з Вольфсбургом.

Майнц — Вольфсбург 1:1

Голи: Відмер, 61 — Черни, 12

Попередження: Відмер, 3, ван ден Берг, 47, Фернандеш, 57 — Вранкс, 16, Єнц, 27, Кастельс, 54, Сванберг, 79

Майнц: Центнер — Фернандеш, ван ден Берг, Касі — Відмер, Краусс (Баррейру, 78), Кор, Мвене (Ляйч, 88) — Буркгардт (Ріхтер, 78), Папела (Груда, 62) — Онісіво

Вольфсбург: Кастельс — Меле, Борно, Єнц, Козза (Рожеріу, 64) — Вранкс (Сванберг, 71), Арнольд — Черни (Баку, 71), Маєр (Герхардт, 90+3), Камінські (Томаш, 71) — Вінд

Франкфуртський Айнтрахт мінімально здолав РБ Лейпциг на виїзді завдяки голу Кнауффа на початку поєдинку.

РБ Лейпциг — Айнтрахт 0:1

Гол: Кнауфф, 7

Попередження: Діна Ебімбе, 41, Ларссон, 90+4

РБ Лейпциг: Бласвіх — Генріхс (Ельмас, 88), Клостерманн, Сімакан (Люкеба, 87), Раум — Шлагер, Кампль — Баумгартнер (Ольмо, 68), Сімонс — Опенда, Шешко (Поульсен, 68)

Айнтрахт: Трапп — Тута, Кох, Пачо, Нкунку — Гьотце (Гауге, 84), Ларссон — Діна Ебімбе (Якич, 72), ван де Бек (Бута, 63), Кнауфф — Калайджич (Нганкам, 62)

Фрайбург та Уніон теж поділили очки, але не зуміли порадувати глядачів голами.

Фрайбург — Уніон 0:0

Попередження: Ааронсон, 50, Рьоннов, 90+5

Фрайбург: Атуболу — Сільділья, Гінтер, Гульде, Макенго — Рьоль, Еггештайн — Вайсгаупт (Гьолер, 83), Шаллаї, Гріфо (Філіпп, 83) — Грегорич

Уніон: Рьоннов — Кнохе, Фогт, Лейте — Юранович (Тріммель, 89), Крал, Руссійон (Госенс, 69) — Ааронсон (Шафер, 69), Габерер — Кауфманн (Беренс, 69), Фолланд (Тусар, 90+2)