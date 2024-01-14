Німеччина

Зможе англієць реанімувати свою кар'єру?

У грі 17-го туру Бундесліги, Боруссія Дортмунд впевнено перемогла Дармштадт (3:0). В дебютній грі після повернення за "чорно-жовтих" результативним пасом відзначився Джейдон Санчо, для якого ця результативна дія стала першою у цьому сезоні.

Англієць прокоментував своє повернення до Боруссії. Цитує вінгера Metro.

"Я просто відчуваю, що цьому судилося статися. Моє повернення, зустріч із Марком – моїм чудовим другом, якого я дуже ціную. Я радий, що організував його гол.

Як я й казав увесь тиждень, я відчув, що я вдома, коли повернувся. Радий знову виходити на поле.

Хочу знову бути щасливим. Повернувшись на поле, допомагати команді. Повернути її до трійки лідерів, потрапити до Ліги чемпіонів наступного сезону. У мене є й особисті цілі, про які говорити я зараз не буду. Просто хочу допомагати команді", — сказав 23-річний півзахисник.