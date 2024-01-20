Німеччина

Football.ua представляє прев'ю до матчу 18-го туру чемпіонату Німеччини, який пройде 20 січня і розпочнеться о 19:30.

У рамках 18 туру німецької Бундесліги на нас чекає протистояння між Лейпцигом та леверкузенським Баєром, яке пройде на Ред Булл Арені.

[*] — поточна позиція в таблиці Бундесліги

СУБОТА, 20 СІЧНЯ, 19:30. РЕД БУЛЛ АРЕНА, ЛЕЙПЦИГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Цей поєдинок можна сміливо назвати головним матчем туру у вищому дивізіоні Німеччини, що відбудеться цими вихідними. РБ Лейпциг вже давно є грандом Бундесліги та регулярним учасником Ліги чемпіонів з вибудованою системою розвитку талановитих футболістів та доволі сучасним футболом. Проте нинішнього сезону "бики" перебувають досить далеко від чемпіонських перегонів, чого не можна сказати про їхнього майбутнього суперника.

В останньому офіційному матчі після різдвяних та новорічних свят проти франкфуртського Айнтрахту підопічні Марко Розе виглядали ненайкращим чином. Мінімальна поразка з рахунком 0:1 на власному стадіоні за відсутності серйозних кадрових втрат не можна сприймати інакше, як провал. В першу чергу варто відзначити слабку реалізацію моментів у виконанні гравців Лейпцига в останній зустрічі, що й стало першочерговою причиною тієї беззубої невдачі.

Баєр Леверкузен, у свою чергу, — це одна з найприємніших сенсацій цього сезону, адже тільки лінивий не хвалив результати роботи Хабі Алонсо та його тренерського штабу за підсумками зіграної частини кампанії. "Фармацевти" продовжують фактично зі старту лідирувати в Бундеслізі, випереджаючи мюнхенську Баварію на п'ять очок за наявності на один більше зіграного матчу, тоді як за молодими гравцями та лідерами Баєра вже вишукалася ціла низка топових європейських команд.

Однак, на даному етапі сезону існують деякі побоювання щодо можливого спаду Баєра, і для цього є кілька логічних і зрозумілих факторів. По-перше, травма основного бомбардира команди Віктора Боніфаса – це велика втрата для ліверкузенців у плані реалізації. По-друге, на Кубок африканських націй вирушили два основні центрбеки команди в особі Едмонда Тапсоби та Оділона Коссуну. Ці проблеми дали про себе знати в останній грі з Аугсбургом, коли за наявності безлічі моментів та переваги в контролі м'яча вирвати мінімальну перемогу вдалося лише в компенсований до другого тайму час завдяки єдиному голу Паласіоса.