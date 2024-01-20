Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 20 січня 2023 року, 19:30.

У рамках вісімнадцятого туру німецької Бундесліги РБ Лейпциг приймав Баєр на Ред Булл Арені. Перемогу у результативному поєдинку святкували гості.

Сімонс досить швидко вивів "биків" вперед. Відповісти своїм голом "фармацевти" зуміли лише по перерві — відзначився Телла. Невдовзі команди знову обмінялися результативними ударами (забили Опенда і Та). Вирішальним у матчі став гол Інкап'є у компенсований час. Завдяки ньому Баєр здобув бажані три очки.

До вашої уваги відео кращих моментів РБ Лейпциг — Баєр у 18 турі німецької Бундесліги-2023/24:

РБ Лейпциг — Баєр 2:3

Голи: Сімонс, 7, Опенда, 56 — Телла, 47, Та, 63, Інкап’є, 90+1

РБ Лейпциг: Бласвіх — Сімакан (Генріхс, 74), Клостерманн, Люкеба, Раум — Зайвальд (Кампль, 74), Шлагер — Ольмо (Баумгартнер, 74), Сімонс (Ельмас, 84) — Опенда, Шешко (Поульсен, 74).



Баєр: Градецькі — Станішич, Та, Інкап’є — Фрімпонг (Телла, 31), Джака, Паласіос (Андріх, 88), Грімальдо — Гофманн, Вірц — Шик.



Попередження: Сімонс, Шлагер — Та, Станішич, Вірц